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Постер сериала С нынешними детективами ничего не поделаешь
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Киноафиша Сериалы С нынешними детективами ничего не поделаешь

С нынешними детективами ничего не поделаешь (2025 - …)

Mattaku Saikin no Tantei Tokitara 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Кейитиро Нагумо был гениальным детективом старшей школы. Ни одно дело не было для него достаточно сложным. Но что происходит с гениальными детективами, когда они становятся старше? В свои 35 лет, с больными бедрами, управляя прогорающим детективным агентством, не раскрывая ни одного дела и с трудом оплачивая аренду, он оказался в тупике. В его офис приходит школьница, которая говорит, что хочет работать с ним. Сможет ли с ее помощью несовременный и старомодный Нагумо вернуть огонь своей молодости?

В ролях Персонажи
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Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «С нынешними детективами ничего не поделаешь»

Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2025
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2025
Серия 7 / Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2025
Серия 8 / Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2025
Серия 9 / Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2025
Серия 10 / Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2025
Серия 11 / Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2025
Серия 12 / Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
С нынешними детективами ничего не поделаешь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
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