Кейитиро Нагумо был гениальным детективом старшей школы. Ни одно дело не было для него достаточно сложным. Но что происходит с гениальными детективами, когда они становятся старше? В свои 35 лет, с больными бедрами, управляя прогорающим детективным агентством, не раскрывая ни одного дела и с трудом оплачивая аренду, он оказался в тупике. В его офис приходит школьница, которая говорит, что хочет работать с ним. Сможет ли с ее помощью несовременный и старомодный Нагумо вернуть огонь своей молодости?