Молодой сотрудник следственного отдела, Тотомару Иссики, искренне стремится раскрывать убийства и помогать людям. Однако опыта и навыков ему пока не хватает для такой сложной работы. Следуя совету старшего коллеги, Тотомару обращается за помощью к Рону Камонохаси — когда-то самому перспективному детективу полицейской академии, который неожиданно исчез пять лет назад. Несмотря на свою эксцентричность и уединённый образ жизни, Рон соглашается помочь, и вместе они берутся за расследование серии загадочных убийств.