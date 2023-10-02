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Постер сериала Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
1 постер
Киноафиша Сериалы Рон Камонохаси: Невменяемый детектив

Рон Камонохаси: Невменяемый детектив (2023 - …)

Kamonohashi Ron no Kindan Suiri 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Молодой сотрудник следственного отдела, Тотомару Иссики, искренне стремится раскрывать убийства и помогать людям. Однако опыта и навыков ему пока не хватает для такой сложной работы. Следуя совету старшего коллеги, Тотомару обращается за помощью к Рону Камонохаси — когда-то самому перспективному детективу полицейской академии, который неожиданно исчез пять лет назад. Несмотря на свою эксцентричность и уединённый образ жизни, Рон соглашается помочь, и вместе они берутся за расследование серии загадочных убийств.

В ролях
В ролях
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Мария Исэ
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Yukiyo Fujii
Таку Ясиро
Ёхэй Адзаками
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 13 эпизодов
 
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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