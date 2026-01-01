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Миа Халифа
Миа Халифа Mia Khalifa
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Миа Халифа

Mia Khalifa

Дата рождения
10 февраля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бейрут, Ливан
Рост
157 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр

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Зиве 6.9
Зиве (2021)

Фильмография Миа Халифа

Зиве 6.9
Зиве
комедия 2021, США
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