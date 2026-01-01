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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Миа Халифа
Mia Khalifa
Киноафиша
Персоны
Миа Халифа
Миа Халифа
Mia Khalifa
Дата рождения
10 февраля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бейрут, Ливан
Рост
157 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Зиве
(2021)
Фильмография Миа Халифа
6.9
Зиве
комедия
2021, США
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