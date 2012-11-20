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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
2 постера
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Последнее танго в Галифаксе
Последнее танго в Галифаксе (2012 - 2020)
Last Tango in Halifax
18+
драма
комедия
мелодрама
Год выпуска
2012
Страна
Великобритания
Всего сезонов
5 сезонов
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Продолжительность сериала
24 часа 0 минут
О чем сериал
Мелодрама о любви двух стариков, утверждающая, что «после 60 жизнь только начинается».
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Последнее танго в Галифаксе
трейлер пятого сезона
трейлер пятого сезона
В ролях
В ролях
Энн Рейд
Тони Гарднер
Дин Эндрюс
Саша Дхаван
Никола Уокер
Сара Ланкашир
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.3
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2012,
6 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2013,
6 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2014,
6 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2016,
2 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2020,
4 эпизода
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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