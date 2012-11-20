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Постер сериала Последнее танго в Галифаксе
Постер сериала Последнее танго в Галифаксе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Последнее танго в Галифаксе

Последнее танго в Галифаксе (2012 - 2020)

Last Tango in Halifax 18+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут

О чем сериал

Мелодрама о любви двух стариков, утверждающая, что «после 60 жизнь только начинается».

Последнее танго в Галифаксе - трейлер пятого сезона
Последнее танго в Галифаксе  трейлер пятого сезона
В ролях
В ролях
Энн Рейд
Энн Рейд
Тони Гарднер
Дин Эндрюс
Дин Эндрюс
Саша Дхаван
Саша Дхаван
Никола Уокер
Сара Ланкашир
Сара Ланкашир
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Последнее танго в Галифаксе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 6 эпизодов
 
Последнее танго в Галифаксе - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 6 эпизодов
 
Последнее танго в Галифаксе - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 6 эпизодов
 
Последнее танго в Галифаксе - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 2 эпизода
 
Последнее танго в Галифаксе - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 4 эпизода
 
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