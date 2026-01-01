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Николина Калиберда Nikolina Kaliberda
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Николина Калиберда

Nikolina Kaliberda

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Тайны следствия 6.9
Тайны следствия (2000)
Карта памяти 0.0
Карта памяти (2022)
По тонкому льду 0.0
По тонкому льду (2023)

Фильмография Николина Калиберда

Я и мои два ангела
комедия 2025, Россия
Я не твоя
Я не твоя
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
По тонкому льду
По тонкому льду
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Забытый рецепт любви
Забытый рецепт любви
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Карта памяти
Карта памяти
мелодрама, детектив, мини-сериал 2022, Россия
Абриколь
Абриколь
комедия, детектив, мини-сериал 2020, Россия
Тайны следствия 6.9
Тайны следствия
детектив, криминал 2000, Россия
Неудержимый
боевик , Россия
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