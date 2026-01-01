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Николина Калиберда
Nikolina Kaliberda
Киноафиша
Персоны
Николина Калиберда
Николина Калиберда
Nikolina Kaliberda
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.9
Тайны следствия
(2000)
0.0
Карта памяти
(2022)
0.0
По тонкому льду
(2023)
Фильмография Николина Калиберда
Я и мои два ангела
комедия
2025, Россия
Я не твоя
мелодрама, мини-сериал
2024, Россия
По тонкому льду
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Забытый рецепт любви
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Карта памяти
мелодрама, детектив, мини-сериал
2022, Россия
Абриколь
комедия, детектив, мини-сериал
2020, Россия
6.9
Тайны следствия
детектив, криминал
2000, Россия
Неудержимый
боевик
, Россия
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