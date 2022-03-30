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Киноафиша Сериалы Карта памяти
Карта памяти (2022 - 2022) Карта памяти 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Карта памяти» – это детективная мелодрама о потерянной памяти. Молодая девушка Лиза, пережившая тяжелую аварию, живет вдвоем с матерью в захолустном городке и работает простой учительницей в местной школе. Вот только она не помнит абсолютно ничего, что происходило с ней до злополучного ДТП. Но иногда в голове Лизы возникают смутные образы из совсем иной жизни. Там у нее есть муж и ребенок. А еще она ведет опасное журналистское расследование. Девушка решает во что бы то ни стало вернуть воспоминания.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Спасский
Павел Абдалов
Дмитрий Гудочкин
Дмитрий Гудочкин
Ася Домская
Ася Домская
Иван Жвакин
Иван Жвакин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Карта памяти - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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