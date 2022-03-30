Сериал «Карта памяти» – это детективная мелодрама о потерянной памяти. Молодая девушка Лиза, пережившая тяжелую аварию, живет вдвоем с матерью в захолустном городке и работает простой учительницей в местной школе. Вот только она не помнит абсолютно ничего, что происходило с ней до злополучного ДТП. Но иногда в голове Лизы возникают смутные образы из совсем иной жизни. Там у нее есть муж и ребенок. А еще она ведет опасное журналистское расследование. Девушка решает во что бы то ни стало вернуть воспоминания.