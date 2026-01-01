Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Никита Лобанов
Nikita Lobanov
Киноафиша
Персоны
Никита Лобанов
Никита Лобанов
Nikita Lobanov
Дата рождения
24 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Карьеристки
(2024)
6.7
Квнщики
(2018)
6.0
Бег
(2020)
Фильмография Никита Лобанов
Укрощение укротительницы
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
Любовная сделка
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Не оставляй меня одну
драма, мелодрама
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Карьеристки
комедия
2024, Россия
Без памяти любя
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Нам не жить друг без друга
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Загадка Ферма
детектив, мелодрама
2023, Россия
Жилищный вопрос
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Показать еще
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР
После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы
Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить