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Никита Лобанов Nikita Lobanov
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Никита Лобанов

Nikita Lobanov

Дата рождения
24 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Карьеристки 7.1
Карьеристки (2024)
Квнщики 6.7
Квнщики (2018)
Бег 6.0
Бег (2020)

Фильмография Никита Лобанов

Укрощение укротительницы
Укрощение укротительницы
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Любовная сделка
Любовная сделка
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Не оставляй меня одну
Не оставляй меня одну
драма, мелодрама 2025, Россия
Карьеристки 7.1
Карьеристки
комедия 2024, Россия
Без памяти любя
Без памяти любя
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Нам не жить друг без друга
Нам не жить друг без друга
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Загадка Ферма
Загадка Ферма
детектив, мелодрама 2023, Россия
Жилищный вопрос
Жилищный вопрос
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
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