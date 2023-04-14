Сериал «Нам не жить друг без друга» рассказывает о неудавшейся юношеской любви, которая оставляет отпечаток на взрослой жизни героев. Катя и Сережа дружили с детства и думали, что будут вместе всегда. Но на первом курсе института девушка знакомится с Никитой и понимает, что это и есть настоящая любовь. Сергей решает во что бы то ни стало их разлучить, а помогает ему в этом однокурсница Вероника, влюбленная в Никиту. Они подстраивают арест Кати: обрести свободу девушка сможет, только отказавшись от своего избранника.