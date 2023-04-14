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Киноафиша Сериалы Нам не жить друг без друга

Нам не жить друг без друга (2023 - …)

Нам не жить друг без друга 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Нам не жить друг без друга» рассказывает о неудавшейся юношеской любви, которая оставляет отпечаток на взрослой жизни героев. Катя и Сережа дружили с детства и думали, что будут вместе всегда. Но на первом курсе института девушка знакомится с Никитой и понимает, что это и есть настоящая любовь. Сергей решает во что бы то ни стало их разлучить, а помогает ему в этом однокурсница Вероника, влюбленная в Никиту. Они подстраивают арест Кати: обрести свободу девушка сможет, только отказавшись от своего избранника.

В ролях
В ролях
Давид Колчин
Давид Колчин
Александра Белоглазова
Александра Белоглазова
Никита Лобанов
Антон Ушаков
Ирина Минеева
Алиса Кот
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Нам не жить друг без друга»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Нам не жить друг без друга - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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