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Киноафиша Сериалы Загадка Ферма

Загадка Ферма (2023 - 2023)

Zagadka Ferma 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Убит главный редактор математического журнала "Формулист" Филипп Дорофеев. Перед своей смертью Филипп успевает оставить послание в виде математической формулы, которая служит отсылкой к знаменитой теореме Ферма. А вскоре после убийства работники редакции находят новые послания, и каждое из них – вариант решения теоремы Ферма. Следователь Карташова привлекает к расследованию Ольгу Барковскую, и та быстро понимает, что автор посланий с помощью формул указывает следствию на членов тайного клуба ферматистов, основанного Филиппом Дорофеевым. Ольга вызывается написать статью для журнала "Формулист", чтобы пообщаться с коллегами жертвы и вычислить личности ферматистов, ведь только так она поймёт, кто оставляет послания и почему.

В ролях
В ролях
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Сергей Загребнев
Сергей Загребнев
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Никита Лобанов
Михаил Гудошников
Евгений Сыркин
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Сезоны
Загадка Ферма - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
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