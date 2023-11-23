Убит главный редактор математического журнала "Формулист" Филипп Дорофеев. Перед своей смертью Филипп успевает оставить послание в виде математической формулы, которая служит отсылкой к знаменитой теореме Ферма. А вскоре после убийства работники редакции находят новые послания, и каждое из них – вариант решения теоремы Ферма. Следователь Карташова привлекает к расследованию Ольгу Барковскую, и та быстро понимает, что автор посланий с помощью формул указывает следствию на членов тайного клуба ферматистов, основанного Филиппом Дорофеевым. Ольга вызывается написать статью для журнала "Формулист", чтобы пообщаться с коллегами жертвы и вычислить личности ферматистов, ведь только так она поймёт, кто оставляет послания и почему.