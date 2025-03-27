Катя и Настя выросли в семье, где свято чтут традиции: по убеждению родных, сначала должна выйти замуж старшая сестра, иначе младшей не видать счастья в личной жизни. Дополняет эту семейную картину их мама, которая не делает ни шага без советов таролога, а карты лишь подтверждают непоколебимость этих правил. Но ситуация складывается непросто: младшая Настя уже помолвлена с любимым Данилой и мечтает о красивой свадьбе, а вот Катя вовсе не стремится к браку. Она — успешный программист с грозным прозвищем «Укротительница» и вполне довольна своей независимостью. Однако Настя не собирается ждать у моря погоды: раз Катя не хочет искать жениха, то ей придется помочь. Даже если для этого придется пойти на хитрости.