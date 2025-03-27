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Постер сериала Укрощение укротительницы
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Киноафиша Сериалы Укрощение укротительницы

Укрощение укротительницы (2025 - 2025)

Ukroshchenie ukrotitelnicy 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Катя и Настя выросли в семье, где свято чтут традиции: по убеждению родных, сначала должна выйти замуж старшая сестра, иначе младшей не видать счастья в личной жизни. Дополняет эту семейную картину их мама, которая не делает ни шага без советов таролога, а карты лишь подтверждают непоколебимость этих правил.  Но ситуация складывается непросто: младшая Настя уже помолвлена с любимым Данилой и мечтает о красивой свадьбе, а вот Катя вовсе не стремится к браку. Она — успешный программист с грозным прозвищем «Укротительница» и вполне довольна своей независимостью. Однако Настя не собирается ждать у моря погоды: раз Катя не хочет искать жениха, то ей придется помочь. Даже если для этого придется пойти на хитрости.

В ролях
В ролях
Александра Каштанова
Александра Каштанова
Никита Лобанов
Юлия Дробот
Таня Сабинова
Тимофей Якомульский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Укрощение укротительницы - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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