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Ахмет Тансу Ташанлар
Ahmet Tansu Taşanlar
Киноафиша
Персоны
Ахмет Тансу Ташанлар
Ахмет Тансу Ташанлар
Ahmet Tansu Taşanlar
Дата рождения
31 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Популярные фильмы
Чукур
(2017)
7
Ветреный
(2019)
0
Фильмография Ахмет Тансу Ташанлар
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2019
2017
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Ветреный
драма, мелодрама
2019, Турция
7
Чукур
драма, боевик, криминал
2017, Турция
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