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Вживую (2018 - 2018)

Raibeu 18+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

История об участковых полицейских - их ежедневных задачах поддержания правопорядка и о личной жизни.

В ролях
В ролях
Чон Ю-ми
Чон Ю-ми
Ли Гван-су
Пэ Сон-у
Чан Хён-сон
Ли Джу-ён
Ли Джу-ён
Нам Мун-чхоль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Вживую - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 18 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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