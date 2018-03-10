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Вживую
Вживую (2018 - 2018)
Raibeu
18+
драма
триллер
Год выпуска
2018
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
tvN
Продолжительность сериала
18 часов 0 минут
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О чем сериал
История об участковых полицейских - их ежедневных задачах поддержания правопорядка и о личной жизни.
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В ролях
В ролях
Чон Ю-ми
Ли Гван-су
Пэ Сон-у
Чан Хён-сон
Ли Джу-ён
Нам Мун-чхоль
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.3
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2018,
18 эпизодов
Отзывы о сериале
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667