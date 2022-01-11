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Кассандра Фриман
Кассандра Фриман
Cassandra Freeman
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Кассандра Фриман
Cassandra Freeman
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Дата рождения
1 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Уэст-Палм-Бич, Флорида, США
Рост
172 см
Биография Кассандры Фриман
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Фильмография Кассандры Фриман
Длинная ночь, короткое утро
мелодрама
2016, США
5.0
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Звезда культового ситкома не играет в проекте, но выступает исполнительным продюсером.
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11 января 2022 11:24
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