Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Матти Ристинен
Matti Ristinen
Киноафиша
Персоны
Матти Ристинен
Матти Ристинен
Matti Ristinen
Дата рождения
7 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Накка, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Все грехи
(2019)
0.0
Конфликт
(2024)
Фильмография Матти Ристинен
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2024
2019
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Конфликт
драма, боевик, триллер
2024, Финляндия
7.2
Все грехи
драма, криминал, детектив
2019, Финляндия
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667