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Постер сериала Космический Денди
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Киноафиша Сериалы Космический Денди

Космический Денди (2014 - 2014)

Space Dandy 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Денди - пижон, стиляга, бабник и показушник, то есть самый крутой парень ближнего, а заодно и дальнего космоса! Он молод, брутален, неотразим и всегда готов к приключениям. Но даже супермену надо платить за выпивку, заправлять корабль и чинить древнего робота QT. Без транспорта и помощника нельзя охотиться на редкие формы разумной жизни, а неизвестных видов во Вселенной с каждым годом все меньше. Охотник Денди, конечно, талантливый, но повелитель мрачной Гогольской империи считает, что его личный враг способен на большее!

В ролях
В ролях
Хироюки Ёсино
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Хироки Гото
Хоко Кувасима
Синъя Хамадзоэ
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Космический Денди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Космический Денди - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
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