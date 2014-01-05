Денди - пижон, стиляга, бабник и показушник, то есть самый крутой парень ближнего, а заодно и дальнего космоса! Он молод, брутален, неотразим и всегда готов к приключениям. Но даже супермену надо платить за выпивку, заправлять корабль и чинить древнего робота QT. Без транспорта и помощника нельзя охотиться на редкие формы разумной жизни, а неизвестных видов во Вселенной с каждым годом все меньше. Охотник Денди, конечно, талантливый, но повелитель мрачной Гогольской империи считает, что его личный враг способен на большее!