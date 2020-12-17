«На твоей волне»: Рецензия Киноафиши

В ограниченный прокат выходит новое аниме Масааки Юасы, одно из последних, созданных им в роли руководителя собственной студии Science Saru. Самобытность его стиля, в котором западная анимация встречается с японской, снова делает работы Юасы довольно-таки любопытными и захватывающими. Рассказываем, зачем стоит смотреть аниме «На твоей волне» в качестве замены Netflix-проекта этого же аниматора.

«Новые волны всегда приходят. Не все приносят что-то хорошее, поэтому без прощаний не обойтись. Если не будешь выныривать, никогда не оседлаешь их».

На твоей волне

Хинако только переехала в новый город, но сразу же из-за несчастного случая не по ее вине, дом девушки оказывается в огне. Как хорошо, что пожарные оказались рядом. Один из них – молодой парень по имени Минато – сразу же ей понравился, и они практически влюбились друг в друга с первого взгляда. У них много общих интересов, в том числе любимые Хинако сёрфинг и рис с омлетом. Их отношения были по всем меркам идеальными, и они оба мечтали о долгой и счастливой совместной жизни. Только однажды, во время самым высоких волн, Минато бросается на помощь человеку в воде, но сам погибает. Хинако, сломленная горем, начинает видеть возлюбленного в воде и разговаривать с ним. Справится ли девушка с этим новым и странным этапом в ее молодой жизни?

Девушка Хинако словно волной настигает бедного правильного Минато и полностью его затаскивает за собой в воду. Ее энергичность, эмоциональность, неуклюжесть и настоящая вера в жизнь сбивают с толку парня, и теперь его жизнь полна других красок. Морской воздух начинает по-другому пахнуть, а волны – это теперь часть его повседневности, потому что его любимая – настоящая их покорительница. Отношения пары развиваются со скоростью цунами и ни разу ещё не доходили до разрушения. Но эта романтическая идиллия оказывается всего лишь затишьем перед бурей.

На твоей волне

Сценаристка Рэйко Ёсида, известная по аниме «Форма голоса», «Вайолет Эвергарден» и «D.Gray-man», специально делает такую обманчивую композицию, чтобы зрители чувствовали себя неподготовленными к событиям на экране. Яркого твиста не случается, но изображение этих доверительных и аккуратных любовных отношений сбивает с толку. В итоге, когда происходит трагедия, то даже самый подготовленный зритель может усомниться в своих силах. На это также работает детальный реализм Масааки Юасы – как именно он иллюстрирует повседневность японского общества. Пока Макото Синкай фотографически адаптирует быт своей любимый страны через элементы еды, природные явления и разные атрибуты профессий, в «На твое волне» фокус делается на движениях, разговорах, внешности, стиле и поп-культуре.

В первую очередь это серфинг, фотографии для соцсетей, японская современная мода, празднование Рождества на западный манер, синий цвет помады и изобилие сережек в ухе. Хинако и ее подруги-студентки – это нынешнее поколение, которое наконец-то сбежало от консервативной школьной формы и чувствует свободу в самовыражении. Даже отношения между молодыми людьми отличаются от типичных неловкостей в какой-то классической седзе-истории или фильме, в котором романтика является основной линией. Такая включенность в современность задает вопрос о новом поколении и их не таком близком будущем. Как будто окружение Хинако пытается сбежать от стереотипного японского трудоголизма и просто ловить волны, непредсказуемость жизни и не думать ни о чем.

На твоей волне

Консервативность Страны восходящего солнца прослеживается в сюжетной линии младшей сестры Минато, действия которой постоянно сравнивают с упорством старшего брата. Под таким напряжением она пытается найти одобрение в глазах родителей, но каждое ее старание воспринимается в штыки. Эта история идет параллельно основному сюжету и занимает несколько минут, но главная идея касается каждого героя: «Каждый старается в силу своих возможностей».

Хинако тоже пытается справиться с горем после гибели любимого человека, и с ней начинают происходить фантастические вещи. Каким-то магическим образом – то ли это помутнение рассудка, то ли это классический элемент любого аниме, где ирреальность подключается к повседневности и создает новую реальность – Минато видится ей в каждом водоёме, в любой жидкости, и он становится своего рода ангелом-хранителем. На самом деле, он пришел в ее мир, чтобы снова заставить ее полюбить волны после его смерти. Так она маленькими и безумными шажками проходит сложный путь в поисках собственного «я».

На твоей волне

Таким образом, «На твоей волне» – это не столько дискурс о том, как восстановиться и справиться с горем после смерти близкого человека, сколько история о понимании себя в этом мире. Так Масааки Юаса и Рэйко Ёсида используют камерную драматическую ситуацию, в которую плавно внедряют социальный подтекст о японской современности. Параллельно они играют с символизмом огня и воды – двумя антитезами, невозможными в совместном существовании. Но, как и современное поколение, далекое от консервативности японского прошлого, все-таки может функционировать в руинах старого времени, так Хинако и Макото смогли полюбить друг друга.

Что касается аудитории новой работы Масааки Юасы, то все фанаты предыдущих его работ будут рады посмотреть что-то отличное от его проекта для Netflix «Затопление Японии 2020». Однако те же люди предпочтут пересмотреть «Руки прочь от кинокружка!», нежели отправиться в кинотеатр на полнометражный фильм «На твоей волне».

Ася Заболоцкая