Военный мини-сериал «Без права на ошибку» – это история, которая разворачивается в 1944 году. Вторая мировая война близится к концу. Зима для фашистов оказалась тяжелой и заставила их искать оборонный пункт. «Город» стал стратегически значимым объектом, поскольку в декабре немецкая армия понесла немало потерь. Советским солдатам нужно отвоевать хорошо укрепленный Город у врага. Во время штурма фашисты могут взорвать объект, который был заминирован. Руководство хочет прибегнуть к помощи разведывательной группы.