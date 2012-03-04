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Киноафиша Сериалы Без права на ошибку
Без права на ошибку (2011 - 2012) Без права на ошибку 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 2 часа 52 минуты
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О чем сериал

Военный мини-сериал «Без права на ошибку» – это история, которая разворачивается в 1944 году. Вторая мировая война близится к концу. Зима для фашистов оказалась тяжелой и заставила их искать оборонный пункт. «Город» стал стратегически значимым объектом, поскольку в декабре немецкая армия понесла немало потерь. Советским солдатам нужно отвоевать хорошо укрепленный Город у врага. Во время штурма фашисты могут взорвать объект, который был заминирован. Руководство хочет прибегнуть к помощи разведывательной группы.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Без права на ошибку - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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