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Киноафиша Сериалы Не оглядывайся назад
Не оглядывайся назад (2021 - …) Не оглядывайся назад 12+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Не оглядывайся назад» – это российская любовная история об одной несостоявшейся семье. Лера и Артур искренне любят друг друга, вот только она – простая медсестра в хосписе, а он – наследник огромной компании. Мать парня категорически против этих отношений. Она подстраивает ссору влюбленных, которая приводит к непоправимым последствиям. Лера становится жертвой насильника и оказывается в горящем доме, а Артур уезжает за границу, считая, что девушка погибла. Но через несколько лет жизнь вновь сводит их вместе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Гориславец
Владимир Гориславец
Александр Ганноченко
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Анастасия Демьяненко
Анастасия Демьяненко
Галина Кобзарь-Слободюк
Галина Кобзарь-Слободюк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Не оглядывайся назад - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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