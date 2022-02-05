Сериал «Не оглядывайся назад» – это российская любовная история об одной несостоявшейся семье. Лера и Артур искренне любят друг друга, вот только она – простая медсестра в хосписе, а он – наследник огромной компании. Мать парня категорически против этих отношений. Она подстраивает ссору влюбленных, которая приводит к непоправимым последствиям. Лера становится жертвой насильника и оказывается в горящем доме, а Артур уезжает за границу, считая, что девушка погибла. Но через несколько лет жизнь вновь сводит их вместе.