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Киноафиша Сериалы Три королевы
Три королевы (2016 - 2016) Три королевы 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

Российский детективно-мелодраматический сериал «Три королевы» – это история об успешном виноделе и хозяине винного завода, который находится в городе Черноморске, Михаиле Погодине. Мужчина собирался назвать марку нового вина «Три королевы», но судьба распорядилась иначе. Кто-то лишил жизни Погодина, подстроив все таким образом, чтобы обстоятельства его смерти выглядели как самоубийство. Преступник даже написал предсмертное письмо. Спустя некоторое время становится известно, что оно было фальшивым.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Денис Васильев
Денис Васильев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Три королевы - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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