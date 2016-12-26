Российский детективно-мелодраматический сериал «Три королевы» – это история об успешном виноделе и хозяине винного завода, который находится в городе Черноморске, Михаиле Погодине. Мужчина собирался назвать марку нового вина «Три королевы», но судьба распорядилась иначе. Кто-то лишил жизни Погодина, подстроив все таким образом, чтобы обстоятельства его смерти выглядели как самоубийство. Преступник даже написал предсмертное письмо. Спустя некоторое время становится известно, что оно было фальшивым.