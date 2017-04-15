Сериал «Дом на краю леса» – это детектив о молодой девушке, устроившейся сиделкой в богатый дом. Провинциалка Вера перебирается в Москву и находит работу в семье пожилого бизнесмена Николая Гурьева. Он прикован к инвалидному креслу, и в ее обязанности входит забота о старике. Но с первых же дней в этом доме Вера начинает подозревать неладное. Выясняется, что предыдущая сиделка исчезла, не забрав паспорт, а на теле хозяина ежедневно появляются следы от загадочной инъекции. Вскоре неподалеку обнаруживается труп.