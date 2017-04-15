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Киноафиша Сериалы Дом на краю леса
Дом на краю леса (2017 - 2017) Дом на краю леса 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 2 часа 56 минут
О чем сериал

Сериал «Дом на краю леса» – это детектив о молодой девушке, устроившейся сиделкой в богатый дом. Провинциалка Вера перебирается в Москву и находит работу в семье пожилого бизнесмена Николая Гурьева. Он прикован к инвалидному креслу, и в ее обязанности входит забота о старике. Но с первых же дней в этом доме Вера начинает подозревать неладное. Выясняется, что предыдущая сиделка исчезла, не забрав паспорт, а на теле хозяина ежедневно появляются следы от загадочной инъекции. Вскоре неподалеку обнаруживается труп.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Александр Ивашкевич
Александр Миронов
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Наталия Колоскова
Наталия Колоскова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дом на краю леса - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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