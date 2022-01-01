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Кристина Юдичева
Кристина Юдичева
О персоне
Фильмография
Кристина Юдичева
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Дата рождения
9 июня 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
166 см
Биография Кристины Юдичевой
Родилась 9 июня 1991 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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