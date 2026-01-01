Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Гох
Aleksandr Goh
Киноафиша
Персоны
Александр Гох
Александр Гох
Aleksandr Goh
Дата рождения
2 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.5
Зеленый мэр
(2021)
7.1
В активном поиске
(2021)
7.1
Слон
(2022)
Фильмография Александр Гох
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Короткометражный
Криминал
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2022
2021
2019
2013
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актер
4
Режиссер
1
7.1
Слон
Slon
триллер, драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
7.1
В активном поиске
комедия
2021, Россия
7.5
Зеленый мэр
драма, комедия
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Поселенцы
драма, криминал, детектив
2019, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Личность #74
Lichnost #74
драма, фэнтези, короткометражный
2013, Россия
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667