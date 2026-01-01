Оповещения от Киноафиши
Александр Гох Aleksandr Goh
Александр Гох

Aleksandr Goh

Дата рождения
2 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Зеленый мэр 7.5
Зеленый мэр (2021)
В активном поиске 7.1
В активном поиске (2021)
Слон 7.1
Слон (2022)

Фильмография Александр Гох

Жанр
Год
Слон 7.1
Слон Slon
триллер, драма 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
В активном поиске 7.1
В активном поиске
комедия 2021, Россия
Зеленый мэр 7.5
Зеленый мэр
драма, комедия 2021, Россия
Поселенцы
Поселенцы
драма, криминал, детектив 2019, Россия
Личность #74
Личность #74 Lichnost #74
драма, фэнтези, короткометражный 2013, Россия
