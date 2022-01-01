Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бо Мартин
Бо Мартин
Bo Martyn
О персоне
Фильмография
Бо Мартин
Bo Martyn
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Свиноуйсьце, Польша
Рост
161 см
Биография Бо Мартин
Родилась 27 сентября 1986 года. Свиноуйсьце, Польша.
Развернуть
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России