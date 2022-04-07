KION объявил дату премьеры второго сезона шоу «Блогеры и дороги» с Настей Ивлеевой и другими звездами

Онлайн-кинотеатр KION сообщил, что второй сезон реалити-шоу о путешествиях «Блогеры и дороги» стартует 9 апреля. Автором проекта выступает блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Также она взяла на себя функции режиссера совместно с Марселем Калининым. В шоу принимают участия такие крупные блогеры, как Ида Галич, Даня Милохин, Мария Миногарова, Дима Масленников, Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина и другие.

«Блогеры и дороги» – проект о путешествиях популярных блогеров по разным уголкам России. Участники переживают разные приключения, обретают интересный опыт и разыскивают необыкновенных людей, о которых стоит рассказать своей аудитории. Второй сезон будет насчитывать пять серий, каждая из которых привязана к конкретной местности. В программу вошли Урюпинск, Элиста, Майкоп и Кабардино-Балкария. Насте Ивлеевой и ее друзьям предстоит исследовать незнакомые локации, знакомиться с новой кухней, участвовать в местных развлекательных мероприятиях, а также общаться неординарными людьми, в числе которых художники, плотники, повара и представители других ремесел.

Отличительная черта проекта «Блогеры и дороги» – съемка в live-формате, то есть камерам удается запечатлеть практически всё. Благодаря этому зрителям дается возможность почувствовать себя спутниками частников шоу.