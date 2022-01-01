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Кристина Маркова
Кристина Маркова
О персоне
Фильмография
Кристина Маркова
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Дата рождения
17 января 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Екатеринбург, Россия
Рост
170 см
Биография Кристины Марковой
Родилась 17 января 1994 года. Екатеринбург, Россия.
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