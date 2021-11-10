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Постер сериала Меланхолия
Постер сериала Меланхолия
Постер сериала Меланхолия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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3 постера
Киноафиша Сериалы Меланхолия

Меланхолия (2021 - 2021)

Melancholia 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Преподавательницу математики Джи Юнсу, которая работает в престижной корейской школе, обвиняют из зависти в интимных отношениях с ее учеником Пэк Сыню, хотя в реальности ничего такого и близко нет. Парень растет очень проблемным и проваливает экзамен за экзаменом, но благодаря настойчивости учительницы выправляет отметки и становится первым в классе.

Конечно, подобное не нравится ни родителям одноклассников, ни преподавателям школы, которая погрязла в коррупции. Раздувается скандал на сексуальной почве, Джи Юнсу становится жертвой заговора и уходит из школы. Спустя четыре года она встречает Пэка Сыню, ставшего уже совершеннолетним, и объединяется с ним, чтобы наказать виновных в слухах и восстановить свою репутацию. В главной роли звезда дорамы «Слава» Ли Дохен

В ролях
В ролях
Лим Су-ён
Чан Хён-сон
Ли До-хён
Ли До-хён
Пэк Чи-вон
Чхве Дэ-хун
О Хе-вон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Меланхолия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
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