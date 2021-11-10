Преподавательницу математики Джи Юнсу, которая работает в престижной корейской школе, обвиняют из зависти в интимных отношениях с ее учеником Пэк Сыню, хотя в реальности ничего такого и близко нет. Парень растет очень проблемным и проваливает экзамен за экзаменом, но благодаря настойчивости учительницы выправляет отметки и становится первым в классе.

Конечно, подобное не нравится ни родителям одноклассников, ни преподавателям школы, которая погрязла в коррупции. Раздувается скандал на сексуальной почве, Джи Юнсу становится жертвой заговора и уходит из школы. Спустя четыре года она встречает Пэка Сыню, ставшего уже совершеннолетним, и объединяется с ним, чтобы наказать виновных в слухах и восстановить свою репутацию. В главной роли звезда дорамы «Слава» Ли Дохен