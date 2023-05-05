Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Все, что мы любили
Постер сериала Все, что мы любили
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Все, что мы любили

Все, что мы любили (2023 - 2023)

Wooriga Saranghaeddeun Modeun Geot 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис TVING
Продолжительность сериала 5 часов 44 минуты

О чем сериал

Когда-то давно мальчики Ко-ю и Джун-хи были лучшими друзьями. Они все делали вместе, росли как родные братья и искренне заботились друг о друге. Но судьба развела их пути — герои потеряли связь. Спустя время Ко-ю и Джун-хи сталкиваются с неожиданным открытием — они влюбляются в одну и ту же девушку, очаровательную Со-ен. У героев есть много общих воспоминаний, которые могли бы удержать от откровенной вражды, но любовь к девушке оказывается сильнее. Бывшие друзья становятся непримиримыми соперниками.

В ролях
В ролях
Чон Ю-джин
Сон Джэ-рим
Ли Сын-джун
Ли Сын-джун
Ким Гён-нам
Пак Ын-хе
Сэхун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Все, что мы любили - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше