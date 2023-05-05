Когда-то давно мальчики Ко-ю и Джун-хи были лучшими друзьями. Они все делали вместе, росли как родные братья и искренне заботились друг о друге. Но судьба развела их пути — герои потеряли связь. Спустя время Ко-ю и Джун-хи сталкиваются с неожиданным открытием — они влюбляются в одну и ту же девушку, очаровательную Со-ен. У героев есть много общих воспоминаний, которые могли бы удержать от откровенной вражды, но любовь к девушке оказывается сильнее. Бывшие друзья становятся непримиримыми соперниками.