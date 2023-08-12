Сериал «За твоим прикосновением» – это корейский комедийный детектив о девушке с необычным даром предвидения. Героиня работает доктором в ветеринарной клинике и неожиданно замечает, что стоит ей дотронуться до крупа животного, как она видит все его прошлое. Выясняется, что эта способность работает и с людьми… правда, для этого девушка должна потрогать их за не самое приличное место. Судьба сводит ветеринаршу с полицейским, который случайно замечает ее дар и решает использовать его в своем расследовании.