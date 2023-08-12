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Киноафиша Сериалы За твоим прикосновением

За твоим прикосновением (2023 - …)

Behind Your Touch 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «За твоим прикосновением» – это корейский комедийный детектив о девушке с необычным даром предвидения. Героиня работает доктором в ветеринарной клинике и неожиданно замечает, что стоит ей дотронуться до крупа животного, как она видит все его прошлое. Выясняется, что эта способность работает и с людьми… правда, для этого девушка должна потрогать их за не самое приличное место. Судьба сводит ветеринаршу с полицейским, который случайно замечает ее дар и решает использовать его в своем расследовании.

В ролях
В ролях
Ким Хи-вон
Ли Мин-ги
Хан Джи-мин
Хан Джи-мин
Пак Сон-ён
Ли Сын-джун
Ли Сын-джун
У Хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
За твоим прикосновением - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 16 эпизодов
 
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