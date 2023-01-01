Ли Да ин - южнокорейская актриса, которая прославилась своими яркими и выразительными ролями в фильмах и телесериалах. Она родилась в семье актеров в Сеуле, Южная Корея.

Ли Да ин начала свою карьеру в кино и на телевидении в начале 2010-х годов. Ее дебют состоялся в телесериале "Twenty Years Old" (2014). Ее талант и обаяние привлекли внимание зрителей и критиков, и она быстро стала очень популярной в Южной Корее.



В последующие годы Ли Да ин продолжала сниматься в успешных тв проектах, таких как "Заставить женщину плакать" (2015), "Хваранг: Юная поэтесса- воин" (2016). Она получила положительные отзывы за свое разнообразие ролей и умение воплотить различные образы на экране.

Благодаря своему таланту и притягательности Ли Да ин стала одной из самых востребованных актрис в Корее. Ее популярность распространилась и за пределами Южной Кореи, и она получила приглашения для съемок в различных проектах на международном уровне.