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Ли Да-ин
Ли Да-ин Lee Da-in
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Ли Да-ин

Lee Da-in

Дата рождения
5 ноября 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сеул, Южная Корея

Биография Ли Да-ин

Ли Да ин - южнокорейская актриса, которая прославилась своими яркими и выразительными ролями в фильмах и телесериалах. Она родилась в семье актеров в Сеуле, Южная Корея.

 

Ли Да ин начала свою карьеру в кино и на телевидении в начале 2010-х годов. Ее дебют состоялся в телесериале "Twenty Years Old" (2014). Ее талант и обаяние привлекли внимание зрителей и критиков, и она быстро стала очень популярной в Южной Корее.


В последующие годы Ли Да ин продолжала сниматься в успешных тв проектах, таких как "Заставить женщину плакать" (2015), "Хваранг: Юная поэтесса- воин" (2016). Она получила положительные отзывы за свое разнообразие ролей и умение воплотить различные образы на экране.

 

Благодаря своему таланту и притягательности Ли Да ин стала одной из самых востребованных актрис в Корее. Ее популярность распространилась и за пределами Южной Кореи, и она получила приглашения для съемок в различных проектах на международном уровне.

Популярные фильмы

Отряд Хваран
Отряд Хваран (2016)
8.2
Алиса
Алиса (2020)
0
Приди и обними меня
Приди и обними меня (2018)
0

Фильмография Ли Да-ин

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актриса 5
Любовники
Любовники
драма, мелодрама, исторический 2023, Южная Корея
Алиса
Алиса
драма, криминал, фантастика 2020, Южная Корея
Тюремный врач
Тюремный врач
драма, криминал 2019, Южная Корея
Приди и обними меня
Приди и обними меня
драма, мелодрама, детектив 2018, Южная Корея
Отряд Хваран 8.2
Отряд Хваран
драма, мелодрама, исторический 2016, Южная Корея
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