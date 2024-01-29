Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Жандира Мартини
Jandira Martini
Жандира Мартини
Жандира Мартини
Jandira Martini
Дата рождения
10 июля 1945
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
29 января 2024
Место рождения
Сантус, Сан-Паулу, Бразилия
Популярные фильмы
0.0
Клон
(2001)
Фильмография Жандира Мартини
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2001
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Клон
драма, мелодрама, фантастика
2001, Бразилия
