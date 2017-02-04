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Постер сериала Я никогда не плачу
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Киноафиша Сериалы Я никогда не плачу

Я никогда не плачу (2017 - 2017)

Ya nikogda ne plachu 18+
Год выпуска 2017
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 3 часа 16 минут

О чем сериал

Главная героиня, школьная учительница французского языка Тина пытается начать жизнь с чистого листа, пережив болезненный развод. Но не тут-то было. Бывший муж Леня претендует на ее квартиру, да еще и приводит с собой новую жену – легкомысленную и бесцеремонную, под стать ему. Однако она беременна, и Тина тем более не может избавиться от незваных «гостей». Впрочем, даже ее проблемы меркнут на фоне большого несчастья, произошедшего в одной знакомой семье. Пожилая школьная уборщица оказывается в больнице с инфарктом, а сразу после этого ее сын-мотоциклист Андрей попадает в аварию. Он остается прикованным к инвалидному креслу, без чьей-либо поддержки и помощи. Тина не может пройти мимо чужой беды, пусть даже в ущерб себе.

В ролях
В ролях
Ирина Таранник
Ирина Таранник
Иван Жидков
Иван Жидков
Артём Позняк
Артём Позняк
Валерия Гуляева
Елена Бондарева-Репина
Екатерина Вишневая
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Я никогда не плачу - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
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