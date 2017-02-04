Главная героиня, школьная учительница французского языка Тина пытается начать жизнь с чистого листа, пережив болезненный развод. Но не тут-то было. Бывший муж Леня претендует на ее квартиру, да еще и приводит с собой новую жену – легкомысленную и бесцеремонную, под стать ему. Однако она беременна, и Тина тем более не может избавиться от незваных «гостей». Впрочем, даже ее проблемы меркнут на фоне большого несчастья, произошедшего в одной знакомой семье. Пожилая школьная уборщица оказывается в больнице с инфарктом, а сразу после этого ее сын-мотоциклист Андрей попадает в аварию. Он остается прикованным к инвалидному креслу, без чьей-либо поддержки и помощи. Тина не может пройти мимо чужой беды, пусть даже в ущерб себе.