Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Т.Р. Найт
Награды
Награды и номинации Т.Р. Найта
T.R. Knight
О персоне
Фильмография
Фотографии
Награды
Награды и номинации Т.Р. Найта
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
В новом финале «Игры престолов» Дейенерис выйдет замуж — и не за Джона Сноу: фанаты считают, что этот человек погубит и Бурерожденную, и ее драконов
Netflix завершил съемки 3 сезона «Аватара: Легенда об Аанге» еще до выхода 2-ого: узнали, когда ждать премьеры и чем все закончится
Питер Джексон специально нарушил порядок: почему «Хоббит» вышел позже «Властелина колец»?
Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны
«Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix
«Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь
Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю
Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает
«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный
В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)
Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667