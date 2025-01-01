Меню
Награды и номинации Т.Р. Найта

T.R. Knight
Награды и номинации Т.Р. Найта
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
