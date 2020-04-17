Главная героиня Марина работает горничной в фирме, сдающей квартиры в Москве на сутки. Прибирая за многочисленными гостями, женщина сталкивается с неприглядной стороной жизни столицы, далёкой от романтики. Неряшливые туристы оставляют бардак и съезжают со скандалом, мужчины, приехавшие в командировку, заводят одноразовые отношения... Но однажды Марина знакомится с Игорем, который радушно предлагает ей кофе. За чашечкой бодрящего напитка он рассказывает, что приехал сюда на встречу с дочкой, с которой не виделся долгие годы, и очень переживает. Между двумя одинокими людьми возникает взаимное протяжение, но смогут ли они сделать друг друга по-настоящему счастливыми?