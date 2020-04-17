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Постер сериала Соната для горничной
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Киноафиша Сериалы Соната для горничной

Соната для горничной (2020 - 2020)

Sonata dlya gornichnoj 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

Главная героиня Марина работает горничной в фирме, сдающей квартиры в Москве на сутки. Прибирая за многочисленными гостями, женщина сталкивается с неприглядной стороной жизни столицы, далёкой от романтики. Неряшливые туристы оставляют бардак и съезжают со скандалом, мужчины, приехавшие в командировку, заводят одноразовые отношения... Но однажды Марина знакомится с Игорем, который радушно предлагает ей кофе. За чашечкой бодрящего напитка он рассказывает, что приехал сюда на встречу с дочкой, с которой не виделся долгие годы, и очень переживает. Между двумя одинокими людьми возникает взаимное протяжение, но смогут ли они сделать друг друга по-настоящему счастливыми?

В ролях
В ролях
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Ольга Рептух
Ольга Рептух
Марта Голубева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Сезоны
Соната для горничной - Сезон 1 Сезон 1
2020, 2 эпизода
 
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