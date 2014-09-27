Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Холодная гонка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сила любви
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Сила любви

Сила любви (2014 - 2014)

Сила любви 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Надежда профессионально занимается бальными танцами. Она не знает другой жизни кроме танцев и буквально посвятила им жизнь. Талант и бешеная работоспособность Надежды приводят к желаемому результату. Ее карьера стремительно идет в гору. Надежда и ее партнер и жених Стас должны ехать на престижный конкурс в Германию. Надежда ни секунды не сомневается, что из Германии они тоже вернутся победителями, а значит и мировыми звездами. И сыграют свадьбу. Но честолюбивые планы Нади на личную жизнь и профессиональный успех рушатся в одну минуту...

В ролях
В ролях
Данила Якушев
Данила Якушев
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Наталья Онищенко
Наталья Онищенко
Андрей Душечкин
Андрей Душечкин
Марта Голубева
Артем Гайдуков
Артем Гайдуков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сила любви - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши