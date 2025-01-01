Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квон Су-хён Kwon Soo-hyeon
Киноафиша Персоны Квон Су-хён

Квон Су-хён

Kwon Soo-hyeon

Дата рождения
18 августа 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея

Популярные фильмы

Бездна 6.7
Бездна (2019)
Сто миллионов звезд с неба 0.0
Сто миллионов звезд с неба (2018)

Фильмография Квон Су-хён

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
Бездна 6.7
Бездна
драма, мелодрама 2019, Южная Корея
Сто миллионов звезд с неба
Сто миллионов звезд с неба
криминал, триллер, детектив 2018, Южная Корея
За дело берется HBO, а значит ставки крайне высоки: вслед за «Последним обрядом» будет сериал по «Заклятью»
«Я разрушу жизнь Джихана и Альи»: эту героиню в 30 серии «Далекого города» ждет жестокий финальная
Хотите увидеть продолжение «Киберслава» первыми? Придется отправиться туда, где соберутся фанаты комиксов и игр
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше