О персоне
Фильмография
Квон Су-хён
Kwon Soo-hyeon
Киноафиша
Персоны
Квон Су-хён
Квон Су-хён
Kwon Soo-hyeon
Дата рождения
18 августа 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
6.7
Бездна
(2019)
0.0
Сто миллионов звезд с неба
(2018)
Фильмография Квон Су-хён
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2019
2018
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
6.7
Бездна
драма, мелодрама
2019, Южная Корея
Сто миллионов звезд с неба
криминал, триллер, детектив
2018, Южная Корея
