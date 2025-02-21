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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша
Сериалы
Остров сокровищ
Остров сокровищ (2025 - …)
Buried Hearts
18+
драма
криминал
Год выпуска
2025
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
SBS
Продолжительность сериала
18 часов 40 минут
О чем сериал
Чтобы выжить, мужчина взламывает политический сливной фонд стоимостью 2 триллиона вон.
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В ролях
В ролях
Хон Су-хён
Ким Чон-нан
Ли Хэ-ён
Хон Хва-ен
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
4
голоса
7.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
16 эпизодов
Отзывы о сериале
Дмитрий Деревягин
1 мая 2025, 21:20
Дорама очень интересная я хочу посмотреть 2 сезон Остров сокровищ когда он выйдет мы ждём его выпустите пожалуйста 🥺
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:22
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
Отзывы
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