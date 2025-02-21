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Постер сериала Остров сокровищ
Постер сериала Остров сокровищ
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Остров сокровищ

Остров сокровищ (2025 - …)

Buried Hearts 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Чтобы выжить, мужчина взламывает политический сливной фонд стоимостью 2 триллиона вон. 

В ролях
В ролях
Хон Су-хён
Ким Чон-нан
Ли Хэ-ён
Ли Хэ-ён
Хон Хва-ен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
7.5 IMDb
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Сезоны
Остров сокровищ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Дмитрий Деревягин 1 мая 2025, 21:20
Дорама очень интересная я хочу посмотреть 2 сезон Остров сокровищ когда он выйдет мы ждём его выпустите пожалуйста 🥺
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:22
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
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