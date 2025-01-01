Меню
О персоне
Фильмография
Ли Джэ-ён
Lee Je-yeon
Ли Джэ-ён
Ли Джэ-ён
Lee Je-yeon
Дата рождения
1 января 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
7.7
Императрица Ки
(2013)
0.0
Даль-ли и камджатхан
(2021)
0.0
Изменишь мне – умрешь!
(2020)
Фильмография Ли Джэ-ён
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2021
2020
2019
2013
Все
4
Сериалы
4
Актер
4
Даль-ли и камджатхан
драма, мелодрама
2021, Южная Корея
Изменишь мне – умрешь!
комедия, триллер, детектив
2020, Южная Корея
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия
2019, Южная Корея
7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический
2013, Южная Корея
