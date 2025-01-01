Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Джэ-ён
Ли Джэ-ён Lee Je-yeon
Киноафиша Персоны Ли Джэ-ён

Ли Джэ-ён

Lee Je-yeon

Дата рождения
1 января 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог

Популярные фильмы

Императрица Ки 7.7
Императрица Ки (2013)
Даль-ли и камджатхан 0.0
Даль-ли и камджатхан (2021)
Изменишь мне – умрешь! 0.0
Изменишь мне – умрешь! (2020)

Фильмография Ли Джэ-ён

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актер 4
Даль-ли и камджатхан
Даль-ли и камджатхан
драма, мелодрама 2021, Южная Корея
Изменишь мне – умрешь!
Изменишь мне – умрешь!
комедия, триллер, детектив 2020, Южная Корея
Вспыльчивый священник
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия 2019, Южная Корея
Императрица Ки 7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Южная Корея
Настоящую легенду в мире Толкина покажут в «Кольцах власти»: что на самом деле произошло с Нуменором
Где снимали «Сегун» — и почему вы никогда не догадаетесь с первого раза? Ни разу не Япония
Любителям триллеров в духе «Твин Пикса» — смотреть обязательно: этот сериал всего из 6 серий захватит вас с головой
Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день
Винчестеры смешили — фанаты пищали: топ-5 лучших серий «Сверхъестественного», которые стоит пересмотреть
Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта
Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)
«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»
Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше