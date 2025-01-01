Меню
Джи-Вон Ха
Джи-Вон Ха Ha Ji-won
Киноафиша Персоны Джи-Вон Ха

Джи-Вон Ха

Ha Ji-won

Дата рождения
28 июня 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сеул, Южная Корея

Популярные фильмы

Императрица Ки 7.7
Императрица Ки (2013)
Дуэль 6.4
Дуэль (2005)
2012: Цунами 5.5
2012: Цунами (2009)

Фильмография Джи-Вон Ха

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 2 Сериалы 5 Актриса 7
Плавучий госпиталь
Плавучий госпиталь
драма, мелодрама 2017, Южная Корея
Когда я тебя любил
Когда я тебя любил
драма, мелодрама 2015, Южная Корея
Императрица Ки 7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Южная Корея
Таинственный сад
Таинственный сад
драма, комедия, фэнтези 2010, Южная Корея
2012: Цунами 5.5
2012: Цунами Haeundae
боевик, триллер 2009, Южная Корея
Хван Джин-и
Хван Джин-и
драма, исторический 2006, Южная Корея
Дуэль 6.4
Дуэль Duelist / Hyeongsa
мистика, боевик 2005, Южная Корея
