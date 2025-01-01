Меню
Джи-Вон Ха
Ha Ji-won
Джи-Вон Ха
Ha Ji-won
Дата рождения
28 июня 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Популярные фильмы
7.7
Императрица Ки
(2013)
6.4
Дуэль
(2005)
5.5
2012: Цунами
(2009)
Фильмография Джи-Вон Ха
7
Плавучий госпиталь
драма, мелодрама
2017, Южная Корея
Когда я тебя любил
драма, мелодрама
2015, Южная Корея
7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический
2013, Южная Корея
Таинственный сад
драма, комедия, фэнтези
2010, Южная Корея
5.5
2012: Цунами
Haeundae
боевик, триллер
2009, Южная Корея
Хван Джин-и
драма, исторический
2006, Южная Корея
6.4
Дуэль
Duelist / Hyeongsa
мистика, боевик
2005, Южная Корея
