«Снег, сестра и росомаха»: Рецензия Киноафиши

Николай – полицейский, который ищет и задерживает наркоторговцев. Елена – проповедница в религиозной общине. Казалось бы, что между ними может быть общего? Но однажды Николай случайно ошибается номером – и на той стороне провода оказывается Елена, в чей голос он бесповоротно влюбляется. С этого момента начинается странная и неожиданная история любви двух одиноких людей.

«Снег, сестра и росомаха» – новый фильм режиссера, драматурга и писателя Романа Михайлова, снявшего «Сказку для старых» – сюрреалистическую историю в стилистике 1990-х о трех братках, путешествующих между мирами. Главные роли в камерной и заснеженной авторской мелодраме про любовь полицейского и женщины из религиозной общины, которая выйдет в прокат 16 февраля, сыграли Федор Лавров, Кирилл Полухин (они же снимались в «Сказке для старых») и Екатерина Старателева.

Снег, сестра и росомаха

«Снег, сестра и росомаха», по сути, одновременно является драмой и историей любви. Сцены, в которых полицейский Николай (Федор Лавров) и его напарница (Юлия Марченко) устраивают облавы на наркоторговцев и пытаются остановить транспортировку наркотиков в тюрьмы, а затем, переквалифицировавшись в борцов с экстремизмом, готовятся к задержанию членов религиозной общины, чередуются с жизнью новой церкви и диалогами о личном героев, которых судьба соединила по телефону и чьей встречи ждешь весь фильм (увы, случится она или нет – так и останется загадкой).

Снег, сестра и росомаха

«Снег, сестра и росомаха» не только с неожиданного ракурса рассказывает о жизни религиозной общины-секты, но и, как предыдущий фильм режиссера, удивительным образом соединяет в себе сказочный символизм с реальностью – ведьмы, призраки и невидимая, но страшная росомаха в кино Михайлова соседствуют с сектантами, полицейскими, наркоторговцами и расчетливым руководителем религиозной общины (Кирилл Полухин), который прежде всего относится к ней как к бизнесу.

Снег, сестра и росомаха

Новый фильма Романа Михайлова – не просто пронзительная драма о людях, которых Бог давно оставил, и о тех, кто еще верит во спасение души. «Снег, сестра и росомаха» – во многом история мистическая. Как и в «Сказке для старых», в нем есть свое особенное, меланхоличное волшебство, которого мы не видим, но ощущаем всем сердцем благодаря историям героев о ведьмах, по ночам превращающихся в птиц, страшной росомахе, приходящей на рассвете, которой до смерти боялся маленький Коля, призраке умершей сестры Елены, который всегда с ней рядом, где бы она ни была. Весь сказочный нарратив фильма построен на детских воспоминаниях персонажей и страшилках о колдуньях, которые пересказывают друг другу жители небольших городков, и именно эти моменты превращают кино Михайлова в ностальгическое путешествие, покоряющее своей знакомой нам с малых лет магией.

Снег, сестра и росомаха

В фильме упоминается и история, произошедшая в 1980-х в одном из провинциальных городов: пастор, проповедующий в новой церкви, полюбил женщину, которую все считали ведьмой (а может, это и было правдой). Они были счастливы, и колдунья родила ему двух дочерей. Позже пастора, как и многих в СССР, посадили за его веру. Эти душераздирающие события вдохновили Романа Михайлова на «Снег, сестру и росомаху», которую снимали всего одиннадцать дней (не подряд – съемочная группа встречалась на протяжении четырех месяцев). История родителей Елены, работающей в новой церкви, перекликается с судьбами проповедника и колдуньи – героиня пошла по стопам отца, которого посадили, и раскрыла в себе магические способности, передавшиеся от матери.

Снег, сестра и росомаха

История любви в фильме «Снег, сестра и росомаха» – невозможно искренняя и светлая, по-настоящему сказочная, без условностей и пустых обещаний. Николай влюбляется в голос проповедницы Елены (Екатерина Старателева) так же неистово сильно, как Василий Кандинский когда-то влюбился в свою третью жену Нину, просто поговорив с тогда еще незнакомой женщиной по телефону. Ни он, ни она не могут положить трубку – какая-то неведомая сила тянет их друг к другу, а они не хотят этому противиться. Николай и Елена живут здесь и сейчас и никогда не говорят о своем прошлом – они лишь наслаждаются внезапной близостью своих душ. «Снег, сестра и росомаха» мог быть романтической историей под стать «Питер FM», только зимней, с заснеженными дорогами и освещенными уличными фонарями панельками и обшарпанными квартирами, в которых обитают барыги. Но зрителя из сказки про две одинокие души, отчаянно ищущие любви, периодически окунают в суровую реальность, в которой процветают наркоторговля, жестокость и деление людей на жертв и палачей. Напарница полицейского Николая видит в прихожанах живой церкви только «упырей», разогнать которых поручило начальство. «Сжигать их надо напалмом», – говорит героиня, и эта ее фраза заставляет задуматься о том, кто в этой сказке настоящее зло – члены религиозной общины, поющие песни, славящие Бога, которых в кино демонизируют правоохранительные органы, или люди, слепо выполняющие приказ и ради повышения готовые уничтожить невинных людей.

Снег, сестра и росомаха

«В снеге, сестре и росомахе» жизнь религиозной общины не преподносится как нечто разрушительное и опасное, какой ее обычно показывают в хоррорах вроде культовых «Плетеного человека» и «Детей кукурузы» и true crime фильмах и сериалах, а также документалках, основанных на реальных событиях. Роман Михайлов, в юности бывавший на подобных собраниях, во время которых люди пели и молились, вспоминает только светлые и теплые моменты, связанные с этим опытом, и отражает их в фильме. Живая церковь в «Снеге, сестре и росомахе» – место, в котором люди делятся своей болью и находят поддержку в сложных ситуациях. Бог в этой общине – любовь, которой можно поделиться с другими.

Снег, сестра и росомаха

Проповедница христианской религиозной общины Елена, до сих пор не оправившаяся от потери близких, всем отчаявшимся прихожанам дарит надежду на то, что у каждого есть шанс «проснуться и воскреснуть», и одним своим магическим голосом возвращает сбившегося с пути Николая к жизни. Герой хочет рассказывать незнакомой девушке то, что больше никому не доверишь. Однако история полицейского и проповедницы, скорее всего, так и обречена на то, чтобы остаться сказкой. Открытый финал фильма, который можно трактовать по-разному, оставляет лишь призрачную надежду, что герои будут вместе и никогда не расстанутся, как говорил Николай в одной из самых трепетных сцен.

Снег, сестра и росомаха

«Снег, сестра и росомаха» – спасительное и очень своевременное авторское кино, дающее надежду на то, что самую страшную тьму можно победить, если искать свет в окружающих нас людях и, конечно же, в себе самих.

Снег, сестра и росомаха

Новый фильм Романа Михайлова, снятый с большой любовью и нежностью, пронизывающими буквально каждый кадр, – будто старый друг, с которым вы не виделись сто лет. «Снег, сестра и росомаха» с его мистицизмом и ламповой атмосферой – очень знакомое и искреннее кино, которое стоит увидеть всем, кто давно утратил веру и надежду.