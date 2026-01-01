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Фильмография
Мэтт Вилан
Matt Whelan
Киноафиша
Персоны
Мэтт Вилан
Мэтт Вилан
Matt Whelan
Дата рождения
1 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Крайстчерч, Новая Зеландия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.4
Гусеница
(2026)
8.3
Нарко
(2015)
7.5
Моя жизнь - убийство
(2019)
Фильмография Мэтт Вилан
7
На вершине
Apex
боевик, триллер
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.4
Гусеница
Caterpillar
драма
2026, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
6.9
Прекрасное место, чтобы умереть
драма, криминал
2024, Новая Зеландия
6.1
В поисках живых
We Bury the Dead
триллер
2024, Австралия / США
Смотреть трейлер
6.7
Исчезнувшие
драма, криминал, детектив
2023, Новая Зеландия/Ирландия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.7
Нечто. Монстр из глубин
The Tank
ужасы, триллер
2023, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Под виноградной лозой
драма, комедия, мелодрама
2021, Новая Зеландия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.7
Светила
приключения, детектив, мини-сериал
2020, Великобритания/Новая Зеландия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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