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Мэтт Вилан
Мэтт Вилан Matt Whelan
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Мэтт Вилан

Matt Whelan

Дата рождения
1 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Крайстчерч, Новая Зеландия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Гусеница 8.4
Гусеница (2026)
Нарко 8.3
Нарко (2015)
Моя жизнь - убийство 7.5
Моя жизнь - убийство (2019)

Фильмография Мэтт Вилан

На вершине 7
На вершине Apex
боевик, триллер 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Гусеница 8.4
Гусеница Caterpillar
драма 2026, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
Прекрасное место, чтобы умереть 6.9
Прекрасное место, чтобы умереть
драма, криминал 2024, Новая Зеландия
В поисках живых 6.1
В поисках живых We Bury the Dead
триллер 2024, Австралия / США
Смотреть трейлер
Исчезнувшие 6.7
Исчезнувшие
драма, криминал, детектив 2023, Новая Зеландия/Ирландия
Нечто. Монстр из глубин 5.7
Нечто. Монстр из глубин The Tank
ужасы, триллер 2023, Новая Зеландия
Смотреть трейлер Рецензия
Под виноградной лозой 7.2
Под виноградной лозой
драма, комедия, мелодрама 2021, Новая Зеландия
Светила 6.7
Светила
приключения, детектив, мини-сериал 2020, Великобритания/Новая Зеландия
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