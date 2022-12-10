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Киноафиша Сериалы В психиатрической палате тоже бывает утро

В психиатрической палате тоже бывает утро (2022 - …)

Daily Dose of Sunshine
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 60 минут
О чем сериал

Героиня корейского драматического сериала «В психиатрической палате тоже бывает утро» – медсестра Чон Да Ын, которая уже несколько лет работает в психиатрическом отделении клиники. Пациенты, с которыми приходится иметь дело девушке, зачастую ведут себя неадекватно: ходят на четырех конечностях, воображают себя Папой Римским или даже нападают на персонал. Однако героиня не сдается в своем желании вылечить каждого из них. Своих подопечных Да Ын старается окружить теплом и пониманием, а ее улыбка становится лучшим лекарством.

В ролях
В ролях
Пак По-ён
Ю Ин-су
Ён У-джин
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «В психиатрической палате тоже бывает утро»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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