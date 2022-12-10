Героиня корейского драматического сериала «В психиатрической палате тоже бывает утро» – медсестра Чон Да Ын, которая уже несколько лет работает в психиатрическом отделении клиники. Пациенты, с которыми приходится иметь дело девушке, зачастую ведут себя неадекватно: ходят на четырех конечностях, воображают себя Папой Римским или даже нападают на персонал. Однако героиня не сдается в своем желании вылечить каждого из них. Своих подопечных Да Ын старается окружить теплом и пониманием, а ее улыбка становится лучшим лекарством.