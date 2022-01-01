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Аврора Руффино
Аврора Руффино
Aurora Ruffino
О персоне
Фильмография
Аврора Руффино
Aurora Ruffino
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Дата рождения
22 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Турин, Италия
Рост
160 см
Биография Авроры Руффино
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