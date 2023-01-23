Неожиданно обрушившаяся снежная лавина отрезает от внешнего мира небольшой отель в горах. Стационарные телефоны не работают, сотовые не ловят, постояльцы оказываются без электричества и отопления. Проходят дни, продуктовые запасы истощаются, а надежды на помощь нет. Среди гостей курорта — Клаудия и ее дочь-подросток Анита, которые проходят по программе защиты свидетелей, так как у них на глазах было совершено убийство. Мать и дочь подозревают, что их личности раскрыты, и, возможно, преступник уже рядом с ними.