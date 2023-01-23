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Постер сериала Застрявшие вне жизни
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Киноафиша Сериалы Застрявшие вне жизни

Застрявшие вне жизни (2023 - …)

Blackout - Vite sospese 18+
Год выпуска 2023
Страна Италия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Rai 1
Продолжительность сериала 14 часов 8 минут

О чем сериал

Неожиданно обрушившаяся снежная лавина отрезает от внешнего мира небольшой отель в горах. Стационарные телефоны не работают, сотовые не ловят, постояльцы оказываются без электричества и отопления. Проходят дни, продуктовые запасы истощаются, а надежды на помощь нет. Среди гостей курорта — Клаудия и ее дочь-подросток Анита, которые проходят по программе защиты свидетелей, так как у них на глазах было совершено убийство. Мать и дочь подозревают, что их личности раскрыты, и, возможно, преступник уже рядом с ними.

В ролях
В ролях
Алессандро Прециози
Алессандро Прециози
Эудженио Франческини
Эудженио Франческини
Джорджо Капуто
Кацярына Шульга
Кацярына Шульга
Федерико Руссо
Аврора Руффино
Аврора Руффино
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
6.5 IMDb
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Сезоны
Застрявшие вне жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Сезон 2
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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