Аманда Дрю
Аманда Дрю Amanda Drew
Аманда Дрю

Аманда Дрю

Amanda Drew

Дата рождения
21 декабря 1969
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй (2022)
Дрейф 6.5
Дрейф (2023)
Другой мужчина 6.2
Другой мужчина (2008)

Фильмография Аманда Дрю

Жанр
Год
Фильмы 2 Сериалы 5 Актриса 7
Жестокая любовь: История Рут Эллис
Жестокая любовь: История Рут Эллис
драма, криминал, исторический 2025, Великобритания
Дрейф 6.5
Дрейф Drift
драма 2023, Франция / Греция / Великобритания / США
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези 2022, США
Очень британский скандал
Очень британский скандал
драма 2021, Великобритания
Предшественница
Предшественница
драма, триллер 2021, Великобритания
Ведьмы четырёх стихий
Ведьмы четырёх стихий
драма, комедия, фэнтези 2012, Великобритания
Другой мужчина 6.2
Другой мужчина The Other Man
драма 2008, США / Великобритания
