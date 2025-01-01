Меню
О персоне
Фильмография
Аманда Дрю
Amanda Drew
Киноафиша
Персоны
Аманда Дрю
Аманда Дрю
Amanda Drew
Дата рождения
21 декабря 1969
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
9.3
Уэнсдэй
(2022)
6.5
Дрейф
(2023)
6.2
Другой мужчина
(2008)
Фильмография Аманда Дрю
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2022
2021
2012
2008
Все
7
Фильмы
2
Сериалы
5
Актриса
7
Жестокая любовь: История Рут Эллис
драма, криминал, исторический
2025, Великобритания
Дрейф
Drift
драма
2023, Франция / Греция / Великобритания / США
9.3
Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези
2022, США
Очень британский скандал
драма
2021, Великобритания
Предшественница
драма, триллер
2021, Великобритания
Ведьмы четырёх стихий
драма, комедия, фэнтези
2012, Великобритания
6.2
Другой мужчина
The Other Man
драма
2008, США / Великобритания
Смотреть трейлер
