Белла Рэмси
Награды
Награды и номинации Беллы Рэмси
Bella Ramsey
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Беллы Рэмси
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший экранный дуэт
Победитель
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
