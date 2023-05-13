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Киноафиша Новости Два повара-энтузиаста создают кулинарный рай в трейлере комедии «В ожидании Дали»

Два повара-энтузиаста создают кулинарный рай в трейлере комедии «В ожидании Дали»

13 мая 2023 15:37
Два повара-энтузиаста создают кулинарный рай в трейлере комедии «В ожидании Дали»

Фильм о творчестве, дружбе и вкусной еде.

В сети появился дублированный трейлер испанской кулинарной комедии «В ожидании Дали». Российский релиз фильма намечен на 15 июня.

Действие разворачивается в 1975 году. В центре повествования — братья Фернандо (Иван Массаге) и Жюль (Хосе Гарсия). Они устраиваются работать на кухню в каталонский ресторан «Эль Сюрреаль», расположенный неподалеку от дома великого художника Сальвадора Дали (Галь Солер). В этой уникальной атмосфере главными героями овладевает дух творчества, свободы и любви, благодаря чему слухи об их кулинарных шедеврах вскоре разлетаются по всей Европе. Несмотря на это, за все время Дали так ни разу и не посетил их заведение, что очень расстраивает владельца заведения. Чтобы Дали таки оказал ресторану честь своим визитом, поварам-энтузиастам придется придумать нечто особенное.

Режиссером выступил Давид Пужоль, на счету которого уже есть два фильма о Дали: «Последний шедевр Дали» (2015) и «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» (2018). Над сценарием вместе с Пужолем работал Мигель Гарсиа Наваррете. В остальной актерский состав вошли Пако Тоус, Варвара Бородина, Николя Казале, Поль Лопес, Клара Понсо, Вики Пенья, Кристиан Стамм, Хосе Анхель Эхидо, Пеп Крус и Бруно Раффаэлли.

Фото: FishCorb Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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