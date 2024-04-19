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Постер сериала Порочный
Постер сериала Порочный
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Порочный

Порочный (2024 - …)

Perverso 18+
Год выпуска 2024
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Влиятельный испанский аристократ Харо отбывает наказание за тяжкие преступления — изнасилование и убийство. Находясь в тюрьме, герой узнает, что неизвестный похититель, ловко уклоняющийся от правосудия, планирует его убить. Обладая острым умом и склонностью к манипуляциям, Харо разрабатывает план, позволяющий ему использовать угрозы похитителя для улучшения своего положения за решеткой. Он идет на сделку с правоохранительными органами, предложив помощь в расследовании похищений. Однако истинной целью преступника является месть судье, вынесшей ему приговор.

Порочный - трейлер первого сезона
Порочный  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Иван Массаге
Иван Массаге
Далекса
Карлос Понсе
Карлос Понсе
Эсмеральда Пиментел
Пепе Осио
Кира Миро
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Сезоны
Порочный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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