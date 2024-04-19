Влиятельный испанский аристократ Харо отбывает наказание за тяжкие преступления — изнасилование и убийство. Находясь в тюрьме, герой узнает, что неизвестный похититель, ловко уклоняющийся от правосудия, планирует его убить. Обладая острым умом и склонностью к манипуляциям, Харо разрабатывает план, позволяющий ему использовать угрозы похитителя для улучшения своего положения за решеткой. Он идет на сделку с правоохранительными органами, предложив помощь в расследовании похищений. Однако истинной целью преступника является месть судье, вынесшей ему приговор.