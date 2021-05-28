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Постер сериала Жажда мести
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Киноафиша Сериалы Жажда мести

Жажда мести (2021 - …)

Parot 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

В 2013 году в испанской судебной системе происходит серьезный переворот в связи с отменой доктрины Паро. Благодаря отмене этого закона, многим преступникам, осужденным за особо тяжкие преступления, удается выйти на свободу раньше срока. Общественность крайне негативно воспринимает эту новость. В числе недовольных происходящим оказывается и Изабель Моро, которая в 1997 году была изнасилована опасным психопатом. Только теперь женщина работает в полиции, и ей чуть проще смириться с досрочным освобождением Хулиана Лопеза де Аро. Неожиданно объявляется и неизвестный мститель в костюме обезьяны, который начинает убивать амнистированных, принявшихся совершать новые тяжкие преступления. Расследование поручают инспектору Изабель Моро, ей предстоит найти убийцу, взявшего на себя миссию вершить самосуд над опасными бандитами.

В ролях
В ролях
Адриана Угарте
Адриана Угарте
Иван Массаге
Иван Массаге
Nicole Wallace
Мишель Браун
Хуан Пабло Шук
Родриго Пойсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Жажда мести - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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