В 2013 году в испанской судебной системе происходит серьезный переворот в связи с отменой доктрины Паро. Благодаря отмене этого закона, многим преступникам, осужденным за особо тяжкие преступления, удается выйти на свободу раньше срока. Общественность крайне негативно воспринимает эту новость. В числе недовольных происходящим оказывается и Изабель Моро, которая в 1997 году была изнасилована опасным психопатом. Только теперь женщина работает в полиции, и ей чуть проще смириться с досрочным освобождением Хулиана Лопеза де Аро. Неожиданно объявляется и неизвестный мститель в костюме обезьяны, который начинает убивать амнистированных, принявшихся совершать новые тяжкие преступления. Расследование поручают инспектору Изабель Моро, ей предстоит найти убийцу, взявшего на себя миссию вершить самосуд над опасными бандитами.