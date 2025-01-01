Меню
Майки Мэдисон
Награды
Награды и номинации Майки Мэдисон
Mikey Madison
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Оскар 2025
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая женская роль
Победитель
EE Rising Star Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
