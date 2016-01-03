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Постер сериала Беовульф
Постер сериала Беовульф
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Беовульф

Беовульф (2016 - 2016)

Beowulf: Return to the Shieldlands 18+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 8 часов 48 минут

О чем сериал

Спустя долгие двадцать лет, проведённых в странствованиях и жестоких сражениях, отважный воин-наёмник Беофульф возвращается в Хеорот, чтобы выразить своё почтение давнему другу тану Хротгару, но с прискорбием узнает, что тот недавно скончался. Через некоторое время в городе происходит загадочное событие – одного из лучших воинов находят жестоко убитым. Беовульф, чувствуя вину за то, что не успел отдать должное Хротгару при жизни, клянётся защитить город и во что бы то ни стало найти убийцу. В тот момент наш герой даже не догадывается, что ему придется столкнуться с невероятно сильным кровожадным монстром, люто ненавидящим людей.

В ролях
В ролях
Эдвард Спелирс
Эдвард Спелирс
Лолита Чакрабарти
Эллиот Кауэн
Эллиот Кауэн
Эдвард Хогг
Джоэнн Уэлли
Джоэнн Уэлли
Лаура Доннелли
Лаура Доннелли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Беовульф - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
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