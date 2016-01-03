Спустя долгие двадцать лет, проведённых в странствованиях и жестоких сражениях, отважный воин-наёмник Беофульф возвращается в Хеорот, чтобы выразить своё почтение давнему другу тану Хротгару, но с прискорбием узнает, что тот недавно скончался. Через некоторое время в городе происходит загадочное событие – одного из лучших воинов находят жестоко убитым. Беовульф, чувствуя вину за то, что не успел отдать должное Хротгару при жизни, клянётся защитить город и во что бы то ни стало найти убийцу. В тот момент наш герой даже не догадывается, что ему придется столкнуться с невероятно сильным кровожадным монстром, люто ненавидящим людей.